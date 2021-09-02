Мосгорсуд отменил приговор бывшим следователям СК, осужденным за взятку в пять миллионов

Мосгорсуд отменил реальные сроки бывшим следователям центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) Сергею Дубинскому и Андрею Триневу. Дело о взятке в 5 миллионов рублей решено пересмотреть.

В пресс-службе суда сообщили, что приговор отменен в связи с процессуальными нарушениями. Дубинского перевели под домашний арест, Тринев остался под стражей.

Бывшие следователи СК были задержаны с поличным в ноябре 2018 года. В марте Басманный приговорил их к шести и восьми годам колонии строгого режима соответственно.

Деньги следователи получили от адвоката Алексея Коврижкина. По его словам, Дубинский и Тринев вымогали у его клиента бизнесмена Павла Кротова 5 миллионов рублей, угрожая переквалифицировать его статус из свидетеля в обвиняемого, сообщает РИА Новости.