Итоги создания "Карты развития Югры": поступило почти 300 тысяч предложений, выбрано более 500 проектов

В минувшую субботу в Сургуте состоялся итоговый форум "Команды Югры". На нём эксперты обсудили предложенные жителями проекты, которые нанесут на "Карту развития Югры". Нашлось в ней место и второму мосту через Обь вблизи Сургута, и реконструкции Комсомольского озера в Нижневартовске, и газификации Кондинского района, и многому другому. Губернатор Наталья Комарова отметила, что эта программа – своего рода общественный договор региональных властей и югорчан, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Предложенные югорчанами проекты обсудили в рамках составления на форумах "Командой Югры" народной программы – "Карты развития", работу над которой губернатор анонсировала еще в начале июня на встрече с победителями предварительного голосования партии "Единая Россия".

За прошедшее время состоялось 23 форума "Команды", на которых эксперты отбирали проекты для "Карты". На "Карту развития Югры" добавлены 534 проекта, всего же от жителей поступило 292 тыс. 628 предложений. И сбор продолжается. Для этого достаточно зайти на интернет-ресурс "Карта развития Югры" и оставить сообщение о проблеме, предложить идею и подробнее узнать о проектах в своем и других муниципалитетах. На интерактивной онлайн-платформе каждый югорчанин может проверить, что сделано "Командой Югры", в которую входят представители власти всех уровней, последние пять лет в его муниципальном образовании и дать предложения о самых необходимых улучшениях.

Кроме того, "Карта развития Югры" призвана в удобном формате дать людям информацию о проектах, реализованных за последние пять лет и показать перспективы развития каждого из 22 муниципальных образований до 2025 г. Люди могут сами выбрать приоритетные для них проекты и направления. Предлагая и голосуя за тот или иной проект, пользователи определяют его значимость и приоритетность. А дальше, благодаря интерактивной карте и системе обратной связи можно будет отслеживать ход реализации тех или иных проектов. "Мы обязуемся зафиксировать на этой карте все предложения жителей и затем выполнить их. Именно это имеет значение для граждан. Это должен быть достоверный документ", - подчеркнула губернатор округа.

На итоговом форуме обсуждались приоритетные проекты, собранные на основе предложений жителей с участием лидеров Команды Югры – губернатора Натальи Комаровой, её заместителя Вадима Шувалова, депутата Госдумы Павла Завального, члена экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы Ольги Ануфриевой, руководителя комитета думы Югры по социальной политике Василия Филипенко, спикера окружного парламента Бориса Хохрякова. Личное участие в форуме принял полпред в УрФО Владимир Якушев.

"Каждый из югорчан работает над народной программой "Карта развития Югры", – говорит Наталья Комарова. – Результат – реализация проектов так, как того требуют граждане. Сбор проектов и предложений продолжается. Количество уже поступивших идей – большая выборка. Наш приоритет – работать по принципу "сказали – сделали", ориентироваться на запросы жителей. "Команда Югры" принимает на себя ответственность за реализацию народной программы. Нам нужны справедливые результаты, справедливые ответы на вопросы югорчан".

Обязательства по исполнению народной программы - Карты развития Югры закрепили в общественном договоре. Его подписали позднее – на партийной конференции "Единой России".

"Общественный договор накладывает дополнительную ответственность на народных избранников перед югорчанами. Мы обязуемся приложить максимум усилий и своих возможностей к осуществлению задуманного, соблюдать принципы открытого правительства для более эффективного взаимодействия власти и гражданского общества. Карта развития Югры - наша общая программа, гарантом выполнения которой будет являться этот общественный договор", - прокомментировал подписание документа депутат думы Югры, член партии "Единая Россия" Василий Филипенко.

Какие предложения поступили от городов?

От Сургута утверждены 16 инициатив. Например, благоустройство экопарка "За Саймой", а также развитие проектов в сфере образования. От Нижневартовска на "Карту" нанесены 16 проектов. Один из них – поющий фонтан на озере Комсомольском. Автор идеи Наталья Зяблицкая отметила, что целью изменений является формирование рекреационной среды общегородского значения, предполагается создание нескольких зон отдыха. Комсомольское – уникальное озеро в центре города, однако сейчас его благоустройство оставляет желать лучшего.

"В Нижневартовске было много интересных проектов, я выделил два – обустройство озера Комсомольское и "Заозёрный", – сказал спикер думы ХМАО Борис Хохряков. – Комсомольское – уникальное озеро в центре города, любимое место отдыха вартовчан. Сегодня оно находится в начале благоустройства, и важно, что в проекте есть зонирование. Приветствую проект, его надо включать в "Карту" и реализовать. Что касается "Заозёрного", проект небольшой – речь идёт о реконструкции дороги длиной менее 1 км. Но дорога даст проезд к больнице, поликлинике, общению с другими микрорайонами".

Член экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы Ольга Ануфриева высоко оценила создание в Когалыме парка "Галактика", который объединит и теннисный центр, и спортивно-культурный комплекс, и ботанический сад, и иные объекты. "Я только убедилась лишний раз в космическом уровне дел нефтяников. Не зря парк называется "Галактика". Конечно, при таких условиях люди будут с удовольствием ходить на работу, вкладываться в развитие родного города, Югры, желаю расширения проекта. Он будет востребован и молодёжью, и старшим поколением. Там найдёт себе занятие каждый", – сказала Ольга Ануфриева о городском проекте, нанесённом на "Карту".

На форуме Ольга Ануфриева рассказала, что после встреч с югорчанами она выбрала несколько ключевых проектов, которыми намерена заниматься вплотную. Одно из них – стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов. Сегодня в Югре более 65% запасов – как раз именно такие.

"Сейчас в действующей налоговой системе разработка их фактически убыточна. И компаниям неинтересно вкладывать деньги в развитие этих территорий. Вопрос, что будет с людьми, с территориями стоит очень остро. Нужно находить оптимальные решения для стимулирования разработки этих трудноизвлекаемых запасов либо альтернативные возможности для создания рабочих мест и поддержки территорий, на которых осуществляется добыча", – сказала Ануфриева.

Среди попавших на "Карту" проектов Ханты-Мансийского района – комплекс проектов экономического развития муниципалитета. Например, строительство дорог, потому что до некоторых населённых пунктов добираться довольно-таки тяжело – в распутицу туда можно только прилететь.

"Проекты разные по масштабам, но все они важны и должны быть реализованы. Они района характеризуют то, о чём ранее говорила губернатор, – комплексный подход. Начав реализовывать один проект, плавно начнём претворять в жизнь другие, двигаться вверх и вперёд. Инициативы Ханты-Мансийского района – иллюстрация всей "Карты развития"", – сказал Василий Филипенко.

В Кондинском районе утверждено нанесение на "Карту" 13 инициатив, главная из которых – газификация, введение 700 км газопроводов. Это позволит снизить себестоимость товаров, которые производят в районе.

"Я поддерживаю все проекты "Карты", – сказал депутат Госдумы Павел Завальный. – Принял участие почти во всех местных форумах. В Кондинском районе нет газа. Это единственный район в округе без газа. Вы знаете, что президент поставил задачу максимально газифицировать страну. В Югре показатель газификации – 82%, однако из 194 населённых пунктов газифицированы 82. В 112 населённых пунктах нет газа. В рамках новой модели газификации надо газифицировать населённые пункты. В ближайшие полтора года 50 тыс. жителей получат газ, качество их жизни улучшится. Рассматривается перевод на природный газ различных населённых пунктов – строительство газопровода в Нефтеюганске и Пыть-Яхе, Пойковском, Когалыме, тут речь идёт о 200 тыс. жителей. Разрабатываем оптимальную схему газификации. Газификация округа – наш приоритет".

От Мегиона поступило 10 тыс. 312 предложений, отобраны восемь, темы которых – здравоохранение, обустройство общественных пространств и другие.

"Слово "мега" – бренд Мегиона. Хочу поблагодарить всех граждан, которые обсудили на наших форумах предложения, за их работу. Презентованный центр, являющийся одним из нанесённых на "Карту" проектов, станет местом притяжения молодёжи", – сказал заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов.

Что в итоге?

"Сегодня проходит важное мероприятие. Вы долго обсуждали нужные и важные предложения в "Карту". Это часть народной программы, которая является частью федеральной программы, одобренной на уровне страны. Эта программа – запрос общества, предложения охватывают все сферы жизни. Югра сегодня развивается, по всем направлениям округ – лидер социально-экономического развития России. Редко, когда Югра не входит в тройку по каким-то показателям. Реализация любого проекта базируется в Югре на трёх ресурсах – организационном, интеллектуальном, финансовом, которые есть в округе. "Карта" станет документом конкретных действий", - подытожил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Каково будущее "Карты развития"?

Сейчас в автономном округе, в соответствии с поручением главы региона, идёт обновление Стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 г. Одной из целей проводимой работы является обеспечение диверсификации экономики, решений по устранению дисбаланса между востоком, центром и западом региона, усиление роли муниципальных образований. Сбор инициатив и предложений югорчан в обновляемый документ идёт на нескольких площадках – на "Карте развития Югры", в Общественной палате региона, на портале "Открытый регион – Югра", а также во время открытых общественных слушаний. Все предложения объединят в единый реестр, данные которого будут учтены при формировании новой Стратегии развития региона. Для работы над ней создали шесть рабочих площадок: "Умная экономика", "Гибкая промышленность", "Научно-инновационное лидерство", "Персонифицированная социальная платформа", "Равномерное пространство", "Управление регионом".