02 Сентября 2021
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Наука и техника В России
(2006) | Фото: www.kust.ru

МЧС и РАН нашли в Карском море контейнер с атомным реактором подлодки К-19

Экспедиция спецподразделений МЧС "Центроспас" и ученых из Института океанологии РАН обнаружили в Карском море контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19. Исследование проходит в рамках поиска затопленных радиоактивных объектов, сообщил глава центрального аэромобильного отряда "Центроспас" Евгений Линейцев.

Дно обследуют с борта судна "Академик Мстислав Келдыш" с помощью телеуправляемого робота "Фалькон".

"Судно "Академик Мстислав Келдыш" дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. <...> В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен", — цитирует Линейцева РИА Новости.

Эксперты собираются провести спектральный анализ находки и забрать с поверхности контейнера растительный материал.

К-19 — атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами, первый советский атомный ракетоносец. Спуск на воду состоялся в октябре 1959 года. В ноябре 1960-го государственная комиссия подписала акт о завершении государственных испытаний, и АПЛ вступила в строй. За многочисленные аварии получила прозвище "Хиросима". Выведена из состава флота в апреле 1990 года и утилизирована.

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Теги: к-19, атомная подлодка, экспедиция, академик мстислав келдыш



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