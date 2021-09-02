СМИ: Армения и Турция готовятся восстановить дипломатические отношения

Армения и Турция готовы к восстановлению дипломатических отношений. Об этом сообщает Al Jazeera.

Дипломатические отношения между странами были разорваны в 1993 году после первой войны в Нагорном Карабахе, поскольку Турция поддержала Азербайджан. Сейчас, по данным телекомпании, переизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов к примирению с Турцией "без предварительных условий".

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара тоже готова в случае готовности Еревана.

Al Jazeera отмечает, что в этом заинтересованы обе страны: Армения - в силу своей частичной изоляции, Турция - из-за снижения своей экономической мощи. Также страны получат выгоду от улучшения отношений с Россией и Азербайджаном.

Эксперты ожидают, что Турция сделает какой-то шаг навстречу после того, как Ереван разрешил Turkish Airlines летать в Азербайджан над территорией Армении. Вероятно, Турция разрешит летать над своей территорией рейсам из Армении.