На "Пермском свинокомплексе" подтвердили наличие признаков банкротства у предприятия

В Пермском арбитраже рассматривают иск челябинской компании "Урожай" о банкротстве "Пермского свинокомплекса", сообщает "Ъ".

Прикамское предприятие задолжало компании деньги за поставленные пшеничные отруби в объеме 300 тонн. Свинокомплекс не полностью оплатил товар. "Урожай" пытается взыскать со свинокомплекса 1,47 млн руб. основного долга и 39,5 тыс. руб неустойки, а также оплату услуг представителя в размере 50 тыс. руб.

Представитель свинокомплекса Артем Вахрушев заявил, что на предприятии с исковыми требовании согласны, и что на свинокомплексе имеются признаки банкротства - у АО есть задолженности и перед другими кредиторами. Ряд компаний уже направили в суд заявления о вступлении в дело о банкротстве.

"В настоящее время акционерное общество не может погасить требования ни компании "Урожай", ни других кредиторов. Финансовое положение АО сейчас крайне тяжелое", - приводит издание слова Вахрушева.

Также он сообщил, что у завода есть имущество, за счет которого может финансироваться деятельность управляющего и частично погашаться требования кредиторов. По итогам заседания суд решил отложить рассмотрение заявления до 1 октября и привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц краевой минсельхоз и администрацию Майского сельского поселения, так как предприятие является градообразующим.

Напомним, ранее сообщалось, что "Пермский свинокомплекс" ждут реформы – сократят и персонал, и животных. Оптимизация штата должна была составить не более 20% от численности работников предприятия. С 19 июля на территории свинокомплекса начал работать мобильный офис по трудоустройству высвободившихся сотрудников. Содержать все поголовье, находящееся на свинокомплексе, предприятию не на что. Сообщалось, что эти меры помогут стабилизировать сложную финансовую ситуацию на предприятии.