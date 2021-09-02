02 Сентября 2021
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Общество В России Крым
школа, школьники (2015) | Фото: sibkray.ru

В Крыму выявили четверых учеников, склонных к вооруженным нападениям на школы

165 несовершеннолетних жителей Крыма вошли в группу риска по итогам психологических тестирований.

Из них четверо оказались склонными к вооруженным нападениям в школах, сообщил руководитель аппарата антитеррористической комиссии республики Александр Булычев.

По его словам, детей поставили на учет, с ними работают психологи, передает "Интерфакс".

Тему безопасности в учебных заведениях начали активно обсуждать в Крыму после октября 2018 года. Напомним, в Керченском политехническом колледже студент учебного заведения Владислав Росляков устроил бойню и взорвал бомбу. 20 человек погибли, более 70 получили травмы. За месяц до инцидента Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, приобрел оружие и получил разрешение на его хранение.

Как сообщалось ранее, керченский стрелок помимо оружия взял с собой на преступление флешку. На ней обнаружены скриншоты популярного компьютерного шутера Doom, а также фотографии керченского колледжа. Также на носителе было записано около сотни инструкций по созданию взрывчатки.

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Теги: крым, школы, вооруженные нападения



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