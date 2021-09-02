В Екатеринбурге жители дома заявили о "пропускном режиме" по инициативе УГЛТУ. В вузе опровергли

Жители дома по адресу Сибирский тракт, 37а заявили, что у них во дворе ввели "пропускной режим" по инициативе Лесотехнического университета. Однако в самом вузе это категорически опровергли.

Как стало известно Накануне.RU, УЛГТУ якобы полностью перекрыл проезд к жилому дому.

"Теперь жителей пускают по документам, подтверждающим родственную связь", - сообщил нам один из очевидцев.

Как пояснили в центре информационного обеспечения УГЛТУ, данный дом находится на территории студенческого городка.

"В свое время он строился как жилой дом для преподавателей нашего университета. Там частично продолжают проживать преподаватели – те, кто не продал квартиры. Территория их дома дополнительно ограждена, они сделали это сами. Причем поставили ограду вокруг своего дома раньше, чем мы сделали ограждение вокруг студенческого городка", - рассказали Накануне.RU в вузе.

Там отметили, что в этом году был утвержден паспорт безопасности университета, согласно которому студгородок должен быть огорожен.

"Возле дома у них есть парковка, есть проезд. Они спокойно проезжают, никаких проблем с этим нет. Жильцы этого дома хорошо известны, у многих там по несколько машин, на них выданы пропуска. Другое дело, что если к ним на территорию хочет приехать кто-то посторонний, то нужно договариваться с нашей дирекцией студгородка. ЧОП, который там находится, предупреждается, номер машины заносится, и люди спокойно проезжают на территорию", - заверили в УГЛТУ.

В вузе уточнили, что 1 сентября из-за Дня знаний вводились ограничения на езду по территории студенческого городка. Делалось это для того, чтобы никого из многочисленных студентов не сбили и не покалечили. Там предположили, что кому-то из жильцов это не понравилось, и те решили рассказать о "пропускном режиме".

"Вопрос тут более серьезный. У жильцов есть своя парковка, на которой они хотят хранить огромное количество автомобилей. Но все туда не помещаются, поэтому они все время пытаются расширить свою территорию. Однако есть понятие кадастрового учета. Есть земля муниципальная, на которой находится этот дом, а есть земля федеральная, на которой находится территория нашего студгородка. И не в компетенции университета и этого дома двигать границы территорий. Чтобы избежать конфликтов, были проведены кадастровые работы. Приезжали специалисты, которые буквально до сантиметра выстраивали, где должна стоять ограда студенческого городка, чтобы не было никаких исков", - заключили в УГЛТУ.

Напомним, в июне этого года спор администрации Лесотехнического университета и местных жителей из-за забора перешел в практическую стадию. На место приезжала спецтехника, чтобы снести ограждение, которым жильцы отделили свой двор от территории вуза.