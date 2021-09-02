Не плагиат, а пародия. Суд назначил экспертизу по делу Монеточки и Костюшкина

Сегодня Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил дополнительную экспертизу песни "Мама, я не зигую" исполнительницы Монеточки, которую Стас Костюшкин обвинил в плагиате и контрафакте своей композиции "Женщина, я не танцую". На сегодняшнем заседании, в отличие от предыдущего, присутствовал и представитель певицы, который предоставил результаты экспертизы, проведенной в Москве. Она доказывает, что песня является пародией, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом обе стороны отказались от обсуждения мирного соглашения, а проводить еще одну экспертизу другой компанией за счет истца посчитали ненужным. Таким образом, обе стороны заявили, что рассмотреть дело можно было бы и без дополнительных экспертиз, однако из-за них судебный процесс теперь может растянуться на долгие месяцы.

Напомним, что претензии артиста сводятся к использованию кавера на его трек "Женщина, я не танцую". Сторона Костюшкина заявила, что ранее не делала экспертизу, поскольку факт плагиата "налицо", и как представители суда, так и простые граждане могут убедиться в этом и без дополнительных исследований. Сумма иска по-прежнему 900 тыс. руб., однако сторона истца не исключает, что она может быть увеличена в будущем.