Строить новые города или ремонтировать старые – что нужнее Дальнему Востоку?

Депутат-дальневосточник Юрий Григорьев подробно прокомментировал предложение министра обороны Сергея Шойгу о строительстве трех или пяти новых городов в Сибири. По мнению парламентария, идея, бесспорно, превосходная, но несколько опережает время. Политик считает, что сегодня необходимо заниматься развитием существующих городов, а также деревень и небольших поселков.

Главное, на чем акцентировал внимание Юрий Григорьев – сокращение рождаемости на Дальнем Востоке, равно, как и в Сибири. Территории смежные, проблемы у них схожие. К тому же два сибирских региона «экономически» отнесены с 2019 года к ДФО – Забайкалье и Бурятия.

«Идея Сергея Шойгу, безусловно, заслуживает внимания. Высшее руководство страны думает о развитии государства, о расширении его возможностей. Однако с реализацией этой идеи, я полагаю, следует подождать. Сегодня первоочередная задача – развитие уже существующих городов, а также нашей дальневосточной деревни. Ведь люди широко обсуждали Национальную программу по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, принимали участие в её формировании, вносили предложения. Эту программу утвердил глава государства Владимир Путин. Люди, живущие в уже существующих городах и поселках вправе ждать реализации именно этой программы. Развития именно своих городов и деревень», - поделился мнением политик.

Особое внимание Григорьев уделил демографической ситуации. Парламентарий обратил внимание на то, что в крупных городах многодетные семьи – большая редкость. Он напомнил о том, что президент сформулировал образ будущего России как страны, в которой много больших и процветающих семей.

«Мы сегодня, сейчас обязаны заниматься развитием села, малых городов. Необходимо возрождать сельскохозяйственные, перерабатывающие производства. Это позволит не только удержать в селе людей, которые бегут в города в поисках работы. Это даст возможность накормить Дальний Восток собственными, а не привозными, в большинстве, китайскими, продуктами», - сказал Григорьев.

В пример депутат привел Забайкальский край, где селяне вынуждены отдавать отличное парное молоко на корм скоту, а при наличии собственного мясного стада на прилавках магазинов – замороженные брикеты, которые везут из центра страны.

Собственная переработка разрушена еще в «лихие 90-е», а власти, прекрасно осведомленные о ситуации, не прилагают никаких усилий для её возрождения.

"!В результате села, малые города пустеют. Переезжая в города, люди рожают максимум одного ребенка, а порой молодые семьи и вовсе откладывают на годы появление детей. К чему это уже приводит – говорят цифры. Мы на Дальнем востоке только за 2020 и 2021 годы потеряли, в числовом выражении, более 45 тыс. человек населения. А с 1991 по 2019 – почти 2 миллиона! Население исчезает, вот о чем необходимо сегодня думать", - отметил политик.

Юрий Григорьев отметил, что старинные русские города Забайкалья, с которых начиналось освоение этих земель, лежат сегодня в руинах. Это Нерчинск, Сретенск, Шилка. Политик убежден: прежде, чем приступать к строительству новых городов, нужно привести в порядок старые – наладить в них нормальную работу важнейших отраслей, таких, как ЖКХ, здравоохранение, образование, нужно избавиться, наконец, от миллионов квадратных метров аварийного жилья. А потом можно будет строить и новые города – идея, сама по себе, очень хорошая