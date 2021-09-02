02 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
коллаж, чиновник, министр, авто, машина, смартфон, телефон (2015) | Фото: Накануне.RU

Адвокат уральского бизнесмена, обвиняемого в избиении жены, связался с братом потерпевшей для урегулирования ситуации

С братом Александры Полыновой, которую сутки удерживал в коттедже и избивал ее собственный муж Дмитрий Трапезников, связался мужчина, представившийся как адвокат подследственного бизнесмена Виталий Геннадьевич. В диалоге (запись разговора имеется в ред. Накануне.RU), защита обвиняемого предлагает найти точки соприкосновения и каким-либо образом урегулировать ситуацию.

Как следует из телефонного разговора, адвокаты, по всей видимости, намереваются исключить из дела часть про похищение.

"Вы же понимаете, что может быть "причинение вреда", а может быть "похищение" и это разные вещи. Можно же найти компромисс?" – говорит адвокат.

Взамен сторона Трапезникова также готова на взаимные уступки. Адвокат предположил, что у пострадавшей также может быть имущественный интерес, чтобы привести историю в разумное русло. При этом брат в диалоге пообещал передать слова собеседника, но отметил, что сестра "заднюю точно не даст".

О вероятности исключения пункта про похищение высказался и представитель Полыновой Александр Чукавин.

"Звонили адвокаты обвиняемого, предлагали каким-то образом уладить сложившуюся ситуацию или материально, или какими-то другими способами. В нашем понимании это делается для того, чтобы не было квалификации по более тяжелой третей части в связи с наступлением тяжких последствий. Все мы знаем сейчас, что данная история привела к выкидышу, что является тяжким последствием", - рассказал юрист.

Он также сообщил Накануне.RU, что потерпевшей до сих пор не дают забрать личные вещи из коттеджа, в том числе и личный автомобиль из гаража, который заблокировал полуприцеп.

полуприцеп у котеджа, где бизнесмен сутки избивал свою супругу(2021)|Фото: Александр Чукавинполуприцеп у котеджа, где бизнесмен сутки избивал свою супругу(2021)|Фото: Александр Чукавин

"И эта же сторона, блокируя все, не давая Полыновой даже ее личные вещи забрать, получается, говорит, что хочет заключить эту историю неким миром или с минимальными потерями. Ну как об этом можно говорить? Человека сутки практически держали в коттедже, избивали. Все мы видели фотографии, есть медицинские документы, у человека столько травм, о чем вообще речь идет, мы вообще не можем понять. И следователь на данный момент достаточно пассивную позицию занимает", - пояснил Чукавин.

Напомним, что Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга в отношении 39-летнего бизнесмена Дмитрия Трапезникова, подозреваемого в похищении и избиении своей жены. Он останется в СИЗО до 23 сентября 2021 г. О том, что думают о ситуации адвокаты бизнесмена и как проходил первый судебный процесс по делу можно прочитать в нашем раннем материале.

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Теги: Трапезников, Полынова, бизнесмен, избиение, адвокаты



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