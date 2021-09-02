Адвокат уральского бизнесмена, обвиняемого в избиении жены, связался с братом потерпевшей для урегулирования ситуации

С братом Александры Полыновой, которую сутки удерживал в коттедже и избивал ее собственный муж Дмитрий Трапезников, связался мужчина, представившийся как адвокат подследственного бизнесмена Виталий Геннадьевич. В диалоге (запись разговора имеется в ред. Накануне.RU), защита обвиняемого предлагает найти точки соприкосновения и каким-либо образом урегулировать ситуацию.

Как следует из телефонного разговора, адвокаты, по всей видимости, намереваются исключить из дела часть про похищение.

"Вы же понимаете, что может быть "причинение вреда", а может быть "похищение" и это разные вещи. Можно же найти компромисс?" – говорит адвокат.

Взамен сторона Трапезникова также готова на взаимные уступки. Адвокат предположил, что у пострадавшей также может быть имущественный интерес, чтобы привести историю в разумное русло. При этом брат в диалоге пообещал передать слова собеседника, но отметил, что сестра "заднюю точно не даст".

О вероятности исключения пункта про похищение высказался и представитель Полыновой Александр Чукавин.

"Звонили адвокаты обвиняемого, предлагали каким-то образом уладить сложившуюся ситуацию или материально, или какими-то другими способами. В нашем понимании это делается для того, чтобы не было квалификации по более тяжелой третей части в связи с наступлением тяжких последствий. Все мы знаем сейчас, что данная история привела к выкидышу, что является тяжким последствием", - рассказал юрист.

Он также сообщил Накануне.RU, что потерпевшей до сих пор не дают забрать личные вещи из коттеджа, в том числе и личный автомобиль из гаража, который заблокировал полуприцеп.

"И эта же сторона, блокируя все, не давая Полыновой даже ее личные вещи забрать, получается, говорит, что хочет заключить эту историю неким миром или с минимальными потерями. Ну как об этом можно говорить? Человека сутки практически держали в коттедже, избивали. Все мы видели фотографии, есть медицинские документы, у человека столько травм, о чем вообще речь идет, мы вообще не можем понять. И следователь на данный момент достаточно пассивную позицию занимает", - пояснил Чукавин.

Напомним, что Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга в отношении 39-летнего бизнесмена Дмитрия Трапезникова, подозреваемого в похищении и избиении своей жены. Он останется в СИЗО до 23 сентября 2021 г. О том, что думают о ситуации адвокаты бизнесмена и как проходил первый судебный процесс по делу можно прочитать в нашем раннем материале.