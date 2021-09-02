02 Сентября 2021
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Общество В России
смартфон (2019) | Фото: PxHere

Роскомнадзор потребовал от Apple и Google ограничить доступ к связанному с ФБК* приложению

Роскомнадзор потребовал от Google и Apple ограничить в их сервисах доступ к приложению связанному с "Фондом борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом, экстремистской организацией и запрещен).

Ведомство отмечает, что соответствующее обращение было направлено в Apple Inc и Google LLC на основании требования Генеральной прокуратуры России.

В случае отказа компаниям грозят миллионные штрафы. Кроме того, это будет расценено как вмешательство в российские выборы.

В ведомстве "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о приложении ФБК "Навальный".

В июне текущего года Мосгорсуд признал экстремистскими ФБК, Фонд защиты прав граждан (внесен в реестр иноагентов) и штабы Навального. Суд постановил ликвидировать фонды и прекратить деятельность штабов.

ФБК прекратил свое существование как юридическое лицо 31 августа. Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы.

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Теги: Apple, Google, ФБК



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