Аэропорт Челябинска оштрафовали за высокие цены на телетрапы

Аэропорт Челябинска привлекли к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Челябинскому авиапредприятию", установившему высокие цены за использование телетрапов, назначен штраф в размере 333 тыс. рублей.

Напомним, антимонопольное дело было возбуждено в июле 2020 г. УФАС установило, что в аэропорту Челябинска стоимость услуги по предоставлению телескопического трапа является самой высокой из выявленных цен в других аэропортах России. Так, в столице Южного Урала тариф составляет 23 тыс. руб. в час, а в других аэропортах от 2 до 21 тыс. руб. час. Челябинскому аэропорту было выдано предписание УФАС с требованием установить экономически обоснованную цену на телетрапы до 13 августа