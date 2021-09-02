02 Сентября 2021
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Экономика В России
(2004) |

Россия упустила выгоду на мировом угольном рынке из-за отсутствия ж/д инфраструктуры - Путин

Решение о развитии железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке было принято с опозданием, из-за чего сейчас Россия не может в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на мировом угольном рынке, признал президент РФ Владимир Путин.

"В свое время мы, что греха таить, затянули, можно сказать, с расширением пропускных возможностей железных дорог", - сказал глава государства на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа.

"К сожалению, эти расчеты или просчеты, может, к счастью для угольщиков, наших горняков, не оправдались, конъюнктура сложилась иначе, а вот мы инфраструктуру-то эту не подготовили и не можем сегодня в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на глобальном угольном рынке, не можем нарастить экспорт так, как могли бы это сейчас сделать", - констатировал Путин.

По его оценке, "это, безусловно, упущенная выгода и для компаний, и для бюджета регионов, всей страны, [это] недополученные ресурсы, которые можно было бы направить на поддержку граждан, на развитие территорий".

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Теги: уголь, экспорт, железная дорога, инфраструктура, владимир путин



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