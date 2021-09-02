02 Сентября 2021
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Экономика Дальневосточный ФО
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев (2016) | Фото: primrep.ru

Трутнев предложил Путину провести в дальневосточных городах "масштабную реновацию"

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил провести масштабную реновацию городов Дальневосточного федерального округа. Инициативу он выдвинул на совещании у президента России, посвященном развитию региона.

Как отметил вице-премьер, состояние дальневосточных городов является одним из важнейших факторов, влияющих на настроение людей и их желание жить и работать в регионе.

Ранее курируемое Трутневым Минвостокразвития выдвинуло идею создания во Владивостоке агломерации-миллионника. Правда, сам Трутнев считает, строительству в регионе новых городов должно предшествовать наведение порядка в уже существующих. "Что касается в целом ситуации с градостроительством, мне кажется, что очень важно привести в порядок имеющиеся города... Нам надо просто для начала привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск", - заявил недавно Трутнев в эфире радио "Комсомольская правда". Он считает, что качество городской среды на Дальнем Востоке "существенно ниже" среднего по России.

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Теги: юрий трутнев, реновация, дальний восток



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