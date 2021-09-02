Регистрацию через биометрию запустят в нескольких аэропортах РФ

Минцифры планирует запустить Единую биометрическую систему (ЕБС) в нескольких аэропортах страны в следующем году.

Как сообщил глава ведомства Максут Шадаев, сейчас с аэропортами идет проработка "пилотов" по запуску.

"Это будет полноценная работа в нескольких аэропортах, не по всей стране", - цитирует его "Интерфакс".

Как сообщалось, Минтранс рассчитывает, что к концу 2023 года биометрическая идентификация при прохождении предполетных процедур должна появиться в 6% российских аэропортов. Если ведомства найдет финансирование, показатель может достичь 15%, писал РБК.

На конец 2019 года в России было 202 аэропорта. Таким образом, к началу 2024 года система должна быть внедрена не менее чем в 12 аэропортах в базовом сценарии и в 30, если появятся дополнительные средства.