Избирком Югры снял с выборов двух кандидатов ЛДПР и одну коммунистку

Избирком Югры исключил из списков в кандидаты думы автономного округа действующего депутата Тюменской гордумы Дмитрия Елагина, сообщили Накануне.RU окружной избирательной комиссии.

Причиной стало личное заявление кандидата с отказом от дальнейшего участия в выборах. Причины неизвестны. Также из списка претендентов за депутатский мандат исключили кандидата от ЛДПР Анну Сигаеву и КПРФ Марину Горяйнову.

"Сведения об указанных кандидатах будут вычеркнуты из избирательных бюллетеней для голосования", - говорится в сообщении.