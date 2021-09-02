02 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
правительство дума ханты-мансийского автономного округа-югра (2005) | Фото: Накануне.ru

Избирком Югры снял с выборов двух кандидатов ЛДПР и одну коммунистку

Избирком Югры исключил из списков в кандидаты думы автономного округа действующего депутата Тюменской гордумы Дмитрия Елагина, сообщили Накануне.RU окружной избирательной комиссии.

Причиной стало личное заявление кандидата с отказом от дальнейшего участия в выборах. Причины неизвестны. Также из списка претендентов за депутатский мандат исключили кандидата от ЛДПР Анну Сигаеву и КПРФ Марину Горяйнову.

"Сведения об указанных кандидатах будут вычеркнуты из избирательных бюллетеней для голосования", - говорится в сообщении.

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Теги: депутат, Дмитрий Елагин, кандидат, избирком



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