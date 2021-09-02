02 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова (2019) | Фото: Накануне.RU

В аэропорту Челябинска пассажир опоздал на самолет и устроил скандал

В аэропорту Челябинска пассажира привлекли к административной ответственности. Мужчина опоздал на самолет и устроил дебош.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, инцидент произошел вечером 1 сентября. Наряд полиции вызвали к выходу на посадку на рейс "Челябинск – Москва".

Житель Челябинска вовремя не явился на посадку и его не допустили к полету.

"В ответ на законные действия сотрудников авиакомпании челябинец отреагировал грубой нецензурной бранью", - рассказали в ведомстве.

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Теги: аэропорт, пассажир, полиция,



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