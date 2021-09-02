В аэропорту Челябинска пассажир опоздал на самолет и устроил скандал

В аэропорту Челябинска пассажира привлекли к административной ответственности. Мужчина опоздал на самолет и устроил дебош.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, инцидент произошел вечером 1 сентября. Наряд полиции вызвали к выходу на посадку на рейс "Челябинск – Москва".

Житель Челябинска вовремя не явился на посадку и его не допустили к полету.

"В ответ на законные действия сотрудников авиакомпании челябинец отреагировал грубой нецензурной бранью", - рассказали в ведомстве.