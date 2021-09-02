02 Сентября 2021
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Армия и ВПК Московская область
Танковый биатлон (2021) | Фото: Пресс-служба УВЗ

Все в равных условиях: Т-72Б3 Уралвагонзавода - основная машина "Танкового биатлона"

В Московской области на полигоне Алабино в самом разгаре турнир по "Танковому биатлону". Практически все страны-участницы соревнуются на танках Т-72Б3 Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех").

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, в этом году в турнире участвуют 18 сборных, только команда Китайской народной республики выступает на своих изделиях, прообразом которых является тот же танк Т-72.

Танковый биатлон(2021)|Фото: Пресс-служба УВЗ

Командам помогают специалисты УВЗ, уралвагонзаводцы отвечают как за подготовку машин российской команды, так и за машины иностранных экипажей. Это ежедневный осмотр порядка 100 единиц Т-72Б3, оперативная помощь "в поле" и консультация танкистов.

"Семьдесятдвойка" хорошо знакома иностранным участникам соревнований. Ведь Т-72 – самый массовый танк последней четверти XX века и стоит на вооружении порядка 50 государств. Отличается высокой надёжностью, простотой конструкции, легкостью в освоении.

Танковый биатлон(2021)|Фото: Пресс-служба УВЗ

После каждых соревнований и российские, и иностранные экипажи дают высокие оценки огневой мощи и ходовым качествам "семьдесятдвойки". Также танкисты отмечают, что Т-72Б3 позволяет выполнять боевые задачи в экстремальных условиях и быстро восстанавливается после запредельных нагрузок.

Для Уралвагонзавода участие танков Т-72Б3 в соревнованиях также дает ряд преимуществ. "Танковый биатлон" позволяет продемонстрировать машины в достаточно экстремальных условиях, максимально приближенных к боевым, часто на запредельных нагрузках. Такая демонстрация вызывает дополнительный интерес и со стороны потенциальных заказчиков, которые оценивают технические и боевые возможности машин, наблюдая за ними в ходе соревнований.

Финальные заезды "Танкового биатлона" пройдут 3 и 4 сентября.

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Теги: Т-72Б3, Уралвагонзавод, Танковый биатлон



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