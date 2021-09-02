Кандидаты в депутаты Тюменской облдумы раскрыли кошельки

В избиркоме Тюменской области раскрыли информацию о доходах и недвижимости кандидатов в депутаты областной думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Богаче всех оказался "единоросс", действующий депутат облдумы и гендиректор "Мостострой-11" Николай Руссу. Он задекларировал доход в 76,4 млн руб. В его собственности две квартиры 97,6 и 154 "квадратов".

Второе место в топе богачей у гендиректора "Блок-комплекта" Юрия Баранчука. Он также является действующим депутатом-единоросом. Заработал за прошлый год 54,4 млн руб. В личной и совместной собственности у парламентария девять земельных участков, два жилых дома и две квартиры.

Третье место у либерал-демократа, замгендиректора "Стандарт" Олега Касьянова. Его доходы составили 24,7 млн руб. Также кандидату ЛДПР принадлежат три земельных участка и один жилой дом.

Меньше всех заработал выдвиженец ЛДПР Евгений Шульгин. В декларации за 2020 год он указал всего 36 тыс. руб. дохода, в собственности у него треть квартиры в 44,3 "квадратов".