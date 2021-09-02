От ковида умер привитый вице-президент ТПП Ростовской области

31 августа от ковида умер вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Сергей Шнейдер.

В мае он вакцинировался от ковида, но это не помогло. Три недели он провел в реанимации в тяжелом состоянии, где и умер.

Ранее в августе в Ростове-на-Дону от ковида умер начальник городского управления МВД России по вопросам миграции Андрей Федоренко, который тоже был привит.

В России не ведется статистики по вакцинированным. Неизвестно, сколько из них болеют ковидом, попадают в больницу и умирают. Также нет статистики побочных эффектов. Официально в России из-за прививки никто не умер.