Фонд святой Екатерины подарил музыкальные инструменты детям, которые потеряли их в пожаре

Фонда святой Екатерины подарил электронное пианино и итальянский аккордеон Снежане и Константину из небольшого посёлка Нейво-Рудянка, чье жилище и имущество пострадало в результате пожара.

Дом, где дети жили с родителями, сгорел в августе. Благодаря неравнодушным жителям и администрации Кировградского района вопрос с жильем и вещами удалось решить, но приобрести пианино и аккордеон у семьи уже не было возможности, а значит, их дальнейшее образование оказалось под вопросом. Дети учатся под руководством педагогов государственной Санкт-Петербургской филармонии.

"Музыка обладает удивительными возможностями в воспитании человека, развивает его творческие способности и талант. Мы с радостью откликнулись на обращение Министерства социальной политики и подарили детям возможность продолжать развиваться в мире музыки и заниматься творчеством", — прокомментировал Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины.