02 Сентября 2021
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Политика За рубежом
Талибы, Талибан (запрещено в РФ) (2021) | Фото: REUTERS/Stringer

Силы сопротивления в Панджшере заявили о присоединении "Аль-Каиды"* к талибам

Террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к движению "Талибан"* в борьбе с силами сопротивления, сообщил Фронт сопротивления Афганистана в провинции Панджшер.

"США отступили, история повторяется", - говорится в заявлении Фронта в Twitter.

Ранее лидер афганских повстанцев Ахмад Масуд заявил, что воюющий против талибов Фронт сопротивления Афганистана согласится прекратить борьбу при условии, что в стране будет создано инклюзивное правительство, обеспечивающее права и свободы граждан.

Также Масуд заявлял, что рассчитывает на помощь России и на ее вмешательство в ситуацию в Афганистане, правда, только политически. Он считает, что при посредничестве Москвы можно провести переговоры между сопротивлением (в том числе остатками официальной армии и Северного альянса) и талибами.

* Запрещенные в России террористические организации

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Теги: аль-каида, талибан, сопротивление, панджшер



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