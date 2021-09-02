02 Сентября 2021
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Общество За рубежом
аборт больница медицинский инструмент (2012) | Фото:

В Техасе запретили аборты после начала сердцебиения у ребенка

В американском штате Техас вступил в силу закон, запрещающий абортировать зачатых детей после шести недель беременности. Его назвали "актом о сердцебиении", так как примерно с этого срока у ребенка начинает биться сердце. Накануне Верховный суд США отказался заблокировать техасский закон.
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Деятели, пропагандирующие аборты, заявляют о лишении женщин "права на аборт". Об этом даже написал Джо Байден накануне встречи с Владимиром Зеленским. Он назвал избавление от ребенка "медицинской помощью" и заверил, что будет распространять "право на аборт". Организации, защищающие жизнь, семью и детей, отмечают, что такое право нигде не прописано, но во всех международных документах четко прописано право на жизнь.

Закон делает исключение для случаев инцеста, изнасилования или "чрезвычайной ситуации медицинского характера". При этом позволяет гражданам подавать иски против тех, кто помогает беременным нарушить закон и все-таки лишить жизни ребенка. Граждане, выигравшие такие иски, будут иметь право на вознаграждение не менее 10 тысяч долларов.

На федеральном уровне аборты в США разрешены с 1973 года. При этом в ряде штатов местные законы ограничивают возможность лишить жизни зачатых детей. Ранее подобный техасскому закон был принят в Айдахо.

Сторонники абортов заявляют о праве женщин самостоятельно распоряжаться своим телом, отказываясь считать зачатого ребенка человеком, имеющим право на жизнь. Традиционно настроенные люди, как и традиционные религии, считают зачатый плод уникальной личностью, а любой аборт - убийством человека.

Особую важность имеет спор о влиянии абортов на рождаемость. Мировой опыт показывает, что в большинстве стран легализация абортов производилась во время начавшегося падения рождаемости, после чего эта тенденция укоренялась и рождаемость уже никогда не выходила на уровень воспроизводства населения. В России, где аборты были легализованы в 1955 году, рождаемость начала резко снижаться через несколько лет.

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Теги: аборт, США, дети, беременность



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