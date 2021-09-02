Песков назвал Telegram-каналы "российским феноменом"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал свою работу. В рамках марафона "Новые знания" он заявил, что далеко не всегда осведомлен о том, о чем его спрашивают журналисты.

"Журналисты задают мне вопросы, иногда вопросы, на которые легко отвечать. Иногда бывают вопросы, которые ставят в тупик, чего тут скрывать. Здесь главное не врать, не стесняться сказать, что чего-то не знаешь, это не зазорно. Зазорно не желать узнать. Говорю, что уточню, завтра сообщу", - рассказал пресс-секретарь президента России.

Также Песков рассказал о месте Telegram-каналов как источников информации в сводках, которые готовит администрация президента.

"Мы, конечно, мониторим Telegram-каналы, это стало неотъемлемой частью всего нашего информационного пространства. Это такой феномен российский – Telegram-каналы, потому что в англоязычном сегменте они не получили такого информационного значения, как у нас. Это очень важный сегмент, конечно, мы смотрим", - цитирует Пескова RT.