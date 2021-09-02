Каждый третий россиянин с зарплатой от 100 тысяч рублей работает в Москве

2,84 млн россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, получают зарплату от 100 тыс. руб. – это около 10,3% всех работников. По сравнению с допандемийным периодом число людей с таким заработком выросло почти на половину (45,6%), это данные исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Высокие зарплаты больше всего распространены на нефтегазовом севере, в регионах с богатой ресурсно-сырьевой базой и экономически развитых субъектах. В лидерах - Чукотка (здесь 47% работников получают зарплату от 100 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5%), Ненецкий автономный округ (35,5%), Москва (34,8%), Магаданская область (34,3%), Сахалинская область (27,3%), Камчатский край (26,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (25,4%), Якутия (23,3%), Мурманская область (19,6%) и Санкт-Петербург (18%).

Меньше всего работников с зарплатами от 100 тыс. в кавказских республиках и слабоиндустриализованных аграрных регионах. В первую десятку антирейтинга вошли Калмыкия (1,3%), Дагестан (1,4%), Ингушетия (1,4%), Мордовия (1,4%), Чечня (1,5%), Орловская область (1,5%), Кабардино-Балкария (1,6%), Карачаево-Черкесия (1,6%), Ивановская область (1,7%) и Марий Эл (1,8%).

"На десять регионов приходится половина всех российских работников с зарплатами от 100 тыс. руб., а на одну только Москву - 36%. Таким образом, каждый третий высокооплачиваемый сотрудник работает в столице. И если в Москве, Санкт-Петербурге и добывающих регионах зарплатами от 100 тыс. никого не удивишь, то в подавляющем большинстве субъектов, 66 из 85, доля трудящихся с такими заработками не достигает и 10%, а в 52 регионах - не доходит и до 5%.

В России сохраняется серьезное отраслевое, внутри- и межрегиональное зарплатное неравенство, и пандемия его только усилила. Фиксируемый статистикой рост зарплат по большей части относится к крупным предприятиям и госсектору, в то время как в малом бизнесе и особенно в теневом сегменте заработки значительной части работников стагнировали", - обращает внимание президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.