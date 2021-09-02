Иванов обвинил экологов в попытках заработать на ситуации с "красным приливом" на Камчатке

Экологи допустили фальсификацию фактов и явное мошенничество год назад, когда произошла массовая гибель морских организмов у берегов Камчатки, заявил спецпредствитель президента по экологии Сергей Иванов.

Он напомнил, что казус с цветением водорослей в "Гринписе" сначала связали с вредными выбросами.

"Сразу же, кошмар, склад ракетного топлива потек в Тихий океан. Нет, не склад, а удобрения, брошенные еще Советским Союзом. Взяли космическую съемку, нарисовали желтое пятно и пытались доказать, что это все рукотворно. А это просто цвели водоросли, это и раньше было в 1946 году, когда Минприроды стало копаться в этой истории. А шуму был на весь мир", - приводит слова чиновник "Интерфакс".

Иванов рассказал, что экологи пытались собирать деньги с людей за ликвидацию "страшной экологической катастрофы".

"Это уже чистая коммерция на грани преступления - мошенничество. Это называется мошенничество, которым занимался "Гринпис" на Камчатке", - отметил он.

В сентябре прошлого года у берегов Камчатки погибло значительное количество морских животных, а люди, купавшиеся или находившиеся поблизости от берега, получили химические травмы глаз. Было возбуждено уголовное дело. В качестве причин возникновения экологического ЧП не исключался разлив химикатов с военных полигонов. Однако повреждений и следов вытекания ядовитых веществ в заливе официально не обнаружили. Напомним, по мнению ученых, причиной загрязнения стали микроскопические водоросли, выделяющие токсины. Это явление получило название "красный прилив".