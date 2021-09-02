02 Сентября 2021
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флешмоб Сима-Ленд (2021) | Фото: Накануне.RU

Лавров посетил очередной флешмоб "Сима-Ленд" под эгидой Putin Team в Екатеринбурге

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил в Екатеринбурге очередной флешмоб под эгидой Putin Team, организованный компанией "Сима-Ленд", сообщает корреспондент Накануне.RU.

"Приятно, что я смогу насладиться этим зрелищем. Хотел бы выразить благодарность за эту возможность. Я впечатлен и тем, что такие компании, с такими сотрудниками, являются ключевой опорой нашей внешней политики. Чем больше будет таких компаний и историй, тем лучше", - заявил Лавров.

"Друзья, я просто ошеломлён. Я действительно впечатлен, том числе впечатлен тем, как здесь организована работа. То, что "Сима-Ленд" это наша крупнейшая оптово-торговая компания, которая производит и продаёт товары широкого потребления, это всем хорошо известно, что эта компания занимается благотворительностью и проектами, которые позволяют сохранить культурные и исторические наследия земли и людей, что очень важно для молодежи. Именно такие компании с такими сотрудниками, являются ключевой опорой нашей внешней политики. Чем эффективнее наше внутреннее развитие, наше внутреннее положение, тем эффективнее будет и наша внешняя политика. Она, конечно, определяется экономикой и социальной политикой. И чем больше у нас будет таких компаний, с такими историями успеха, тем легче нам будет на международной арене защищать интересы наших граждан. У нас никогда не будет страны, которая утратит свою самостоятельность. С такими гражданами, как вы, это исключено", - сказал глава МИД.

Сергей Лавров, флешмоб в Сима-лэнде(2021)|Фото: Накануне.RU

флешмоб Сима-Ленд(2021)|Фото: Накануне.RU

Акция прошла на площадке "Сима-Ленда" с участием сотрудников компании, вакцинировавшихся от коронавируса. Сразу после официальной части мероприятия, под песню Олега Газманова "Вперед, Россия" перед сценой выстроилось порядка 6 тыс. человек. Организаторы заявляют, что флешмоб прошел с соблюдением всех требований covid-безопасности: участники соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.

"Мы команда Путина!" - прокричал владелец "Сима-Ленда" Андрей Симановский в конце флешмоба.

Акцию также посетили глава региона Евгений Куйвашев. По его словам, министр уже успел плотно пообщаться с региональными промышленниками по вопросам взаимодействия и работы с зарубежными партнерами России. "Мы обсудили проблемы, отдали кучу предложений, которые, я не сомневаюсь, будут воплощены и реализованы. Конечно же, сегодня были обсуждены вопросы, связанные с развитием спорта, встретились с ведущими спортсменами. Я думаю, что мы сегодня здесь не случайно. Я горжусь вами, вы делаете Екатеринбург лучше и пусть "Сима-Ленд" продолжает развиваться такими же темпами, как он развивается сегодня", - сказал губернатор.

Сергей Лавров, Евгений Куйвашев, Симановский, флешмоб Сима-Ленд(2021)|Фото: Накануне.RU

Флешмоб Сима-Ленд, Putin Team(2021)|Фото: Накануне.RU

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Теги: сергей лавров, сима-ленд, Putin Team



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