02 Сентября 2021
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Образование Пермский край
Игорь Сапко (2016) | Фото:Накануне.RU

Депутат Госдумы от Прикамья предложил обязать школьников учить гимн России

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко предложил обязать школьников учить наизусть гимн России, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В своём Facebook политик сообщил, что у него есть правило всегда петь гимн РФ, когда он звучит на официальных мероприятиях. 1 сентября на линейках в День знаний депутат был "печально удивлён, что наши школьники не знают текст гимна, а некоторые – и о его существовании".

"Предложение о включении в федеральный государственный образовательный стандарт обязательного требования по изучению текста Государственного гимна РФ учащимися, а также разработки рекомендаций для общеобразовательных организаций по его исполнению в оркестрово-хоровом варианте перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года направил в адрес министра просвещения РФ Сергея Кравцова", - написал Сапко.

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Теги: Игорь Сапко, гимн Росии, школьники



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