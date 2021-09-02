Депутат Госдумы от Прикамья предложил обязать школьников учить гимн России

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко предложил обязать школьников учить наизусть гимн России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём Facebook политик сообщил, что у него есть правило всегда петь гимн РФ, когда он звучит на официальных мероприятиях. 1 сентября на линейках в День знаний депутат был "печально удивлён, что наши школьники не знают текст гимна, а некоторые – и о его существовании".

"Предложение о включении в федеральный государственный образовательный стандарт обязательного требования по изучению текста Государственного гимна РФ учащимися, а также разработки рекомендаций для общеобразовательных организаций по его исполнению в оркестрово-хоровом варианте перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года направил в адрес министра просвещения РФ Сергея Кравцова", - написал Сапко.