Зюганов назвал Иисуса Христа "первым коммунистом на планете"

Накануне президент России Владимир Путин давал урок истории, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня решил обратиться к философии, теологии и политологии.

Политик назвал Иисуса Христа "первым коммунистом на планете".

"Положите нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете", - заявил Зюганов в эфире радио "Комсомольская правда".

Глава КПРФ добавил, что "главный лозунг коммунистов "кто не работает, тот не ест" написан в послании апостола Павла к Фессалоникийцам".