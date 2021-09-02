Зюганов назвал Иисуса Христа "первым коммунистом на планете"
Накануне президент России Владимир Путин давал урок истории, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня решил обратиться к философии, теологии и политологии.
Политик назвал Иисуса Христа "первым коммунистом на планете".
"Положите нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете", - заявил Зюганов в эфире радио "Комсомольская правда".
Глава КПРФ добавил, что "главный лозунг коммунистов "кто не работает, тот не ест" написан в послании апостола Павла к Фессалоникийцам".