Внезапно умер привитый от ковида актер Диланян

Актер театра и кино Артур Диланян, известный по сериалам "Воронины" и "Кухня", внезапно умер 29 августа прямо на сцене в возрасте 59 лет. Как сообщил худрук Московского Армянского театра, где играл Диланян, Слава Степанян, тот весной вакцинировался от ковида, передают "Аргументы недели".

Диланян был диабетиком, но никаких признаков скорой смерти не было, отметил Степанян. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

О недавней ковид-вакцинации Диланяна подавляющее большинство СМИ не упоминают. Ни одной смерти из-за прививки в России официально не было.