02 Сентября 2021
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Экономика В России
Русал UC Rusal Русский алюминий логотип (2013) | Фото:

"Русал" может направить на погашение долга перед Сбером деньги от продажи акций "Норникеля"

"Русал" может направить на погашение долга перед Сбербанком большую часть средств, вырученных от продажи доли в "Нрильском никеле", передает ТАСС со ссылкой на зампреда Сбера Анатолия Попова.

"По условиям договора со Сбербанком "Русал" может погашать кредит досрочно за счет средств, полученных от buyback акций. Мы полагаем, что клиент может воспользоваться этим правом и направить на погашение большую часть поступивших средств", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, летом стало известно, что "Русал" будет участвовать в программе обратного выкупа акций "Норникеля". В компании пока не дали прогнозов по сумме полученных средств, подчеркнув, что участие в программе не предполагает продажу всего пакета акций "Норникеля".

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Теги: русал, норникель, акции, сбербанк, долг



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