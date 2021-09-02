В Челябинске ребенок упал в колодец, закрытый фанерным листом

В Челябинске СК проводит проверку по факту падения восьмилетнего мальчика в канализационный колодец.

Инцидент произошел в августе около одного из домов Тракторозаводского района. Ребенок упал в колодец, закрытый фанерным листом. Мальчика из колодца достал отец, с которым он гулял. Ребенок получил ушиб ноги.

Материалы для проведения доследственной проверки были переданы из органов внутренних дел.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, балансовая принадлежность колодца и должностные лица, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.