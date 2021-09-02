02 Сентября 2021
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Директора института МГТУ "Станкин" задержали по делу о многомиллионных хищениях

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 2 октября директора института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ "Станкин" Григория Зусева.

Ему вменяется особо крупное мошенничество. Как передает ТАСС, Зусев был задержан в Москве в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных денег. Он уже дал признательные показания.

Доследственную проверку в отношении должностных лиц столичного вуза инициировал Минпромторг. Предварительно, деньги присвоены в результате мошенничества с фиктивными подрядами. Источник ТАСС сообщил, что сумма ущерба может возрасти до 500 млн рублей.

"Станкин" является одним из девяти системообразующих вузов страны. Он занимается подготовкой инженерных и научных кадров для различных отраслей машиностроительного комплекса.

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Теги: МГТУ "Станкин", хищения, мошенничество



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