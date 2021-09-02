Новые мастерские открыли в трех техникумах Кубани

Сразу в трех кубанских техникумах открылись новые мастерские, передает корреспондент Накануне.RU. Отметим, что оборудование для них приобретено в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

В Пашковском сельскохозяйственном колледже Краснодара заработала мастерская по компетенции «Сантехника и отопление». Отрабатывать навыки профессий студенты смогут на новейшем оборудовании пяти индивидуальных рабочих мест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Крымском индустриально-строительном техникуме мастерская по компетенции «Электромонтаж» рассчитана на 10 рабочих мест. Она оснащена электрическими щитами, компьютерами, верстаками и всем необходимым для обеспечения безопасных условий труда.

Студенты Динского механико-технологического техникума по специальности строительство и эксплуатация зданий и сооружений смогут изучать предметы в условиях, максимально приближенных к производственным. Автоматизация повысит оперативность и точность измерений, а, значит, больше времени останется на планирование и оптимизацию измерений, и контроль их качества.

Оснащение всех мастерских соответствует стандартам международного движения WorldSkills. Это позволит техникумам повысить качество подготовки обучающихся и проводить на своей площадке демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, а также готовиться к чемпионатам «Молодые профессионалы».