Глава ВТБ обвинил "ура-патриотов" в нападках на банки, которые не хотят заходить в Крым

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что российским банкам нет нужды заходить в Крым, рискуя попасть под иностранные санкции. По его мнению, работающие в регионе РНКБ и банк "Россия" удовлетворяют все потребности рынка.

"Сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают. И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк "Россия" абсолютно. В принципе больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам. Но это абсолютно тема, она такая иногда ура-патриотами поднимается, но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские", - цитирует Костина ТАСС.