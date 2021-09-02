Екатерина Мизулина предложила создать сервис для жалоб на содержимое соцсетей

Член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина считает, что необходим контроль за соцсетями, чтобы там не размещались противоправные материалы. Но в настоящее время у граждан почти нет таких инструментов.

Россияне жалуются в МВД, Следственный комитет, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, но это тянется долго и зачастую безрезультатно. Также в соцсетях принимаются жалобы на неприемлемый контент, но решение принимает администрация соцсети.

"Если бы в России существовал сервис, реализованный, например, в виде простого и понятного приложения, куда любой человек мог бы направить подозрительную ссылку, а ведомство по профилю ее рассмотрело, то работа строилась бы эффективнее", - сказала Мизулина "Парламентской газете".

Она привела пример Китая, где начали работу соответствующие общественные комитеты, куда могут вступить все желающие, не менее года зарегистрированные в соцсетях и не нарушающие их правил. При выявлении подозрительного материала запускается голосование. Если 80% при достижении 500 голосов проголосуют против, то он подлежит немедленному удалению. Правда, в Китае соцсети находятся под жестким госконтролем, а в государстве единая идеология. Поэтому в России китайскую модель внедрить невозможно.