02 Сентября 2021
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Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Люди с высшим образованием в два раза реже опасаются вакцинации – зампред Счетной палаты

Вакцинации не доверяют те люди, которые мало о ней знают. Например, среди людей с высшим образованием доля тех, кто считает прививки вредными, в два раза меньше – это объясняется более высоким уровнем их доверия науке и знаниям, передает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Счетной палаты России Галину Изотову.

Она отметила, что массовый отказ от прививок Всемирная организация здравоохранения считает одной из основных угроз человечеству – он может привести к смерти 2-3 млн человек ежегодно.

 

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Теги: галина изотова, вакцинация, высшее образование, опасения, наука, знания



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