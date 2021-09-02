Люди с высшим образованием в два раза реже опасаются вакцинации – зампред Счетной палаты
Вакцинации не доверяют те люди, которые мало о ней знают. Например, среди людей с высшим образованием доля тех, кто считает прививки вредными, в два раза меньше – это объясняется более высоким уровнем их доверия науке и знаниям, передает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Счетной палаты России Галину Изотову.
Она отметила, что массовый отказ от прививок Всемирная организация здравоохранения считает одной из основных угроз человечеству – он может привести к смерти 2-3 млн человек ежегодно.