02 Сентября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2003) | Фото: Накануне.ru

В Нефтеюганске расселят вагон-городок

В Нефтеюганске расселят вагон-городок, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Садово-огороднический кооператив "Надежда +" посетила губернатор Наталья Комарова во время рабочего визита в Нефтеюганск. В кооперативе размещены приспособленные для проживания строения. По вопросу расселения жители ранее обращались к главе региона. Но территория используется без правоустанавливающих документов.

Там расположено 35 строений, из них 25 считаются приспособленными для проживания. После выполнения работ администрацией Нефтеюганска будут внесены изменения в "Генеральный план" и градостроительное зонирование, что позволит определить возможности использования территории СОК "Надежда +". По словам губернатора, в течение 10 дней администрация города, департамент строительства, правительство автономного округа совместно с гражданами закрепят статус решения в отношении каждой семьи в соответствующих документах.

"Важно, чтобы статус объекта должен быть закреплен в документах, – сказала Наталья Комарова. – Должен быть найден компромисс, который исполнит решение суда и учтёт интересы граждан".

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Теги: Надежда+, вагон-городок, расселение



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