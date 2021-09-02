02 Сентября 2021
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Общество В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков — о школьнике, поправившем президента: Никакая это не наглость

Слова школьника из Воркуты, который поправил президента России Владимира Путина, "никакая не наглость", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле надеются, что ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы. "Это абсолютно нормальная ситуация, и ребенок - молодец, и мы надеемся, что никто его критиковать не будет", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Он выразил уверенность, что "такого талантливого и знающего ребенка" отчислять не будут. По словам Пескова, Путин трепетно относится к историческим фактам и всегда готов слушать, если кто-то вносит правильные корректировки.

Напомним, президент России провел сегодня урок истории в детском центре "Океан" во Владивостоке. В какой-то момент глава государства решил поговорить со школьниками о петровских войнах и допустил ошибку, рассказывая детям о военной истории нашей страны.

Один из учеников, дождавшись окончания пассажа президента, попросил слово. "Не сочтите за мою как бы… в общем, это назвалось не Семилетняя война, а просто Северная война. Раз урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать, что Северная война длилась с 1700 года по 1721", - сказал молодой человек.

Директор школы Юлия Рябцева посчитала, что Никанор Толстых, заметивший оговорку Путина, проявил таким образом наглость.

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Теги: владимир путин, школьник, дмитрий песков



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Ранее 01.09.2021 12:20 Мск Путин перепутал Семилетнюю и Северную войны


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