02 Сентября 2021
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Экономика В России
Коллаж, Михаил Мишустин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

За бесплатные сервисы мы платим личными данными - Мишустин

Председатель российского правительства Михаил Мишустин выступил с лекцией о цифровой революции в рамках марафона "Новое знание". Премьер-министр не скупился на комплименты технологическим гигантам, но предупредил об опасности тезиса "данные – новая нефть".

"Все началось с Uber. У компании нет своих автомобилей, но она связала на своей цифровой платформе клиентов, операторов и водителей. И оптимизировала процесс перевозки. Это самый простой пример цифровой экономики. Сейчас такие "уберизированные" компании как раз формируют экосистемы. Это все нам предоставила цифровая революция, - считает Мишустин. - В современном мире производство всего – от обуви до самолетов – связана со множеством стран. Это было совместное производство. А сейчас мир переходит к совместному пользования. Данные превратились в актив, обладающий стоимостью. Не совсем корректно сравнивать это с нефтью – рост объема данных приводит к росту их стоимости".

Вот еще несколько основных тезисов из лекции премьер-министра:

- На рынке облачных хранилищ доминируют игроки из США и Азии. Даже европейцы могут стать зависимыми, потерять контроль над серверами с данными. Облачный суверенитет обеспечивает безопасность.

- Человек не должен догонять технологии, терять работу из-за этого. Это путь к социально-экономическому неравенству, неудовлетворенности старших поколений и политической поляризации молодых.

- За следующие пять лет изменится все вокруг нас. Не соглашусь, что роботы заменят все. Только человек может собрать команду и повести ее за собой. Только человек может предложить решение казавшихся нерешаемых проблем.

Михаил Мишустин(2020)|Фото: пресс-служба правительства России

- Успеха достигнет тот, кто будет учиться всю жизнь.  

- Основными бенефициарами технологических переходов становятся те страны, которые сумели первыми поставить себе на службу инновации. Пока мы находимся у истоков четвертой промышленной революции. Не исключаю, что пятая революция свершится в течение ближайших десяти лет. Нам придется жить в эпоху перемен.

- Общий интеллектуальный уровень населения с внедрением повсеместно искусственного интеллектуально вряд ли снизится. Искусственный интеллект сделает доступными для людей большее количество решений. Это высвободит время на наше совершенствование, получение знаний, улучшение уровня жизни.

- Могут смениться ценностные ориентиры в обществе, изменения, которые никто не способен сейчас предвидеть.

- Многие в 90-е вспоминали высказывание Конфуция "Не дай бог жить в эпоху перемен. Любые перемены несут в себе риски. Сейчас человек не успевает за переменами. Экономика совместного пользования может привести к тому, что людям не надо будет приобретать квартиру, машину. Мы уже пользуемся бесплатными сервисами, за которые расплачиваемся личными данными, которые перетекают к цифровым платформам. Негативные эффекты могут приводить к неравенству, расслоению общества.

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Теги: михаил мишустин, лекция, цифровая революция, искусственный интеллект



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