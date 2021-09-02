Эксперт: Эпоха квалифицированных низкооплачиваемых мигрантов для России прошла

Россия является мировым лидером по привлечению трудовых мигрантов, однако эпоха дешевой квалифицированной рабочей силы для нас прошла, об этом заявила на Восточном экономическом форуме проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

"В среде мигрантов происходят важные структурные изменения. Если раньше большинство мигрантов были русскоговорящие, культурно близкие, с хорошим образованием, то сейчас едут мигранты, которые не знают русского языка, которые не жили в Советском Союзе. Сейчас селекция работает так, что лучшие мигранты едут во Францию, США или Германию. Теперь уже азиатские страны обходят нас по привлекательности. То, что будет, что называется, с неба будет падать квалифицированная рабочая сила в низкооплачиваемом сегменте, - этот период для нас прошёл", - подчеркнула она.