На Южном Урале направлено в суд уголовное дело мужчины, «заминировавшего» отдел полиции

24-летнего жителя Еманжелинска будут судить за ложное сообщение о минировании отдела полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что 19 июня обвиняемый позвонил на номер 112 и сообщил о минировании и готовящемся взрыве здания отдела полиции в Еманжелинске.

Сотрудники и посетители отдела полиции были эвакуированы. По тревоге были привлечены спасательные и иные службы.

Мужчине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или принудительные работы до 2 лет.