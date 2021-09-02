02 Сентября 2021
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Общество В России
красный ибис (2010) | Фото:goldensites.ru

В России 11 видов животных признали вероятно исчезнувшими

Согласно итогам последней инвентаризации Минприроды, 11 видов животных в России считаются вероятно исчезнувшими, пишет "Коммерсантъ".

Речь идет, в том числе о красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, тюлене-монахе, лошади Пржевальского, атлантическом осетре, аборигенной популяции балтийского осетра, чернобрюхом глухаре, овсянке Янковского, кулане и др.

За последние 400 лет с территории России исчезли такие животные, как тур, степной тарпан и морская корова.

Кроме того, растет число животных и растений, занесенных в Красную книгу. Сейчас туда включены 443 объекта животного мира и 676 видов растений.

Примечательно, что на фоне этого со 2 августа в России теоретически можно охотиться на краснокнижных животных. Соответствующий законопроект Госдума приняла еще в прошлом году.

Изначально в законопроекте указывалось: "однозначно исключается возможность осуществления любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и в Красные книги субъектов". Но ко второму чтению суть законопроекта диаметрально поменялась: появилась возможность не только отлавливать редких зверей, но и отстреливать их.

Правда, документ позволяет убивать редких животных только "в исключительных случаях", но эксперты опасаются, что теперь начнется "VIP-охота" на исчезающих зверей.

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Теги: животные, россия, исчезнувшие виды



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