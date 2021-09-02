В Перми произошел пожар в ТЦ "Триада"

В Перми сегодня произошел пожар в торговом центре "Триада" по ул. Куйбышева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Вызов пожарным поступил в 9.28 по местному времени. Прибывшие на вызов огнеборцы обнаружили задымление. Персонал и посетителей ТЦ эвакуировали до прибытия пожарных, однако из торгового центра при помощи спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы спасены два человека. Спасатели ликвидировали возгорание на втором этаже в 9.50.

Тушили пожар 46 человек личного состава и 15 единиц техники. Во время ЧП никто не пострадал.

Причины возгорания выясняются.