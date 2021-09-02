02 Сентября 2021
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Общество В России
Юрий Крупнов (2021) | Фото: Пресс-служба &quot;Партии Дела&quot;

Крупнов: Россияне живут в пять раз скученнее, чем немцы

Поддержка семей с детьми в России есть, а рождаемость все падает. В чем дело? Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член научного совета при Совбезе России Юрий Крупнов видит ряд причин.
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Просто мер поддержки недостаточно. Многодетные должны стать элитой страны и иметь соответствующий статус. В настоящее же время в России параллельно идет пропаганда бездетности через соответствующую культурную модель, которой придается смысл глобальной и безальтернативной тенденции. В то время как большинство стран мира уже или вымирают, или переходят к стадии вымирания. А обществу навязывается идея перенаселенности, рассказал он на "Царьграде".

Вторая причина - чрезмерная урбанизация. "Вы знаете, что мы живем в пять раз скученнее, чем в маленькой Германии?" - спросил Крупнов.

"Нам модель мегаполисной урбанизации не подходит. У нас должна быть другая модель ландшафтно-усадебной малоэтажной урбанизации, и мы имеем такую возможность", - уверен он.

Но стратегия пространственного развития России ориентирована именно на дальнейшую урбанизацию.

Также Крупнов упомянул американскую стратегию 1975 года NSSM-200 о плане сократить население развивающихся стран и стран третьего мира, что угрожает интересам США. Она реализуется уже десятки лет, но подается под видом "планирования семьи".

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Теги: Юрий Крупнов, население, рождаемость



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