Судебные приставы намерены взыскать почти 35 млрд рублей с Абызова

Судебные приставы намерены принудительно взыскать около 35 млрд рублей долгов с бывшего министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова, находящегося под арестом.

В отношении Абызова возбуждены четыре дела, общая сумма претензий по которым составляет 34 828 235 254 рубля.

Основной долг составляет более 32,5 млрд рублей, пишет "Интерфакс". Также взыскивается исполнительный сбор 2,2 млрд рублей - по решению Гагаринского суда Москвы.

Кроме этого, ведется исполнительное производство по постановлению о взыскании исполнительского сбора в размере 9,5 млн рублей и дело о задолженности по кредитам (165,2 тысяч рублей).

В октябре прошлого года суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей. Отмечалось, что сумма стала рекордной в системе российского судопроизводства. Средства пойдут в доход государства.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, при поступлении на службу экс-чиновник скрыл сведения "о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами". Пять лет Абызов не декларировал это имущество.

В августе Генпрокуратура РФ направила иск к Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства. Как считает ведомство, эти средства имеют сомнительное происхождение.

Напомним, экс-министр был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины.

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