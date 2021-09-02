Приставы за долги арестовали гостиницу в центре Екатеринбурга

Судебные приставы наложили арест на гостиницу в центре Екатеринбурга. Она передана на реализацию.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, были арестованы помещения отеля на улице Ленина, 66 А. Имущество должника заложено в пользу кредитной организации: речь идет о нежилых помещениях площадью 259 кв.м и 60 кв.м, а также жилых помещениях площадью 474 кв.м, 44 кв.м, и 71 кв.м.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время объекты переданы в Росимущество. Там состоится проведение публичных торгов, на которых они будут проданы.

Напомним, недавно в Прикамье судебные приставы арестовали имущество Александровского машиностроительного завода (АМЗ). Сообщалось, что предприятие не выполнило свои финансовые обязательства перед рядом физических и юридических лиц, а общая сумма задолженности составила порядка 2 млрд руб.