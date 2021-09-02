В Минвостокразвития не считают, что укрупнение Владивостока до миллионика приведет к вымиранию окрестных малых городов

В Минвостокразвития озвучили детали концепции по созданию на базе Владивостока агломерации-миллионника – первой на Дальнем Востоке.

По мнению главы ведомства Алексея Чекункова, на первый план вышла странная проблема – нехватка земли.

"Здесь [на Дальнем Востоке] не должно быть муравейников. Мы соседствуем с густонаселенной Азией и знаем, что иногда там, где совершенно нет места, строятся 40-,50-этажные "свечки". У нас нет проблем с нехваткой земли, но когда разговариваешь с девелопарами и смотришь на реальную ситуацию на местах, с удивлением обнаруживаешь, что оказывается у нас есть такая проблема: нет земли", - сказал министр на сессии Восточного экономического форума, посвященной городам будущего.

"Свечки" на сопках Владивостока – это неправильно, мы портим облик города, усугубляем проблему транспортной загруженности города", - добавил Чекунков, подчеркнув, что в этом регионе города должны "развиваться вширь".

"В непосредственной близи от Владивостока и Артема мы бы хотели запустить масштабный проект (не менее 50 тыс. жителей) с формированием пригорода Владивостока, мы его назвали город Спутник. Находясь в непосредственной близости от аэропорта, 35 минут на машине до Владивостока. В сочетании с владивостокской кольцевой автодорогой эти три элемента (Владивосток, Спутник, Артем) могут стать Большим Владивостоком. Нам бы хотелось на горизонте 10 лет увидеть эту агломерацию первым миллионником на Дальнем Востоке. Владивосток этого статуса полноценно заслуживает и к этому статусу должен стремиться", - рассказал министр.

Он не считает, что создание такой агломерации приведет к вымиранию малых городов региона. "Это не путь вымирания малых городов. Глобальный тренд на мегаагломерации может измениться на противоположный. Пандемия показала, что людям не обязательно быть в центре города. Шикарное качество среды может быть в малых городах. Дальний Восток может стать территорией деревянного домостроения. Находясь в связи со всем миром, люди могли бы жить в комфорте", - мечтает Чекунков.