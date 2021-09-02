В Бурятии из-за паводковой ситуации объявлен режим ЧС

В Бурятии ввели режим ЧС регионального уровня, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, ситуация с паводками остается сложной, несколько муниципалитетов затоплено, передает РИА Новости.

Так, подтоплены участки и дома в Кяхтинском районе. Частично затопление началось в Улан-Удэ и Иволгинском районе на реке Селенге.

Также Цыденов заявил, что начались выплаты пострадавшим от потопа.

Накануне сообщалось, что Селенга вышла из берегов, за сутки уровень воды в ней повысился на 17 см – до 243 см. Вода вышла на пойму. Местных жителей, которые попадают в зону затопления, готовят к эвакуации. Пункты для временного размещения людей подготовлены в детских загородных лагерях, общежитиях и гостиницах.