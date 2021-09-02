США дали понять Украине: "Северный поток-2" - это данность

В Вашингтоне прошла встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которая трижды переносилась.

Никаких сенсационных заявлений, как и ожидалось, сделано не было. Перед начало встречи Зеленский передал Байдену список из 450 заключенных и пленных в России и Донбассе, чтобы Байден помог их освободить.

После встречи на сайте президента Украины было опубликовано совместное с США заявление. Оно готовилось заранее и было только скреплено подписями. После общих фраз о вере в демократию и поддержке Украины отмечено, что Украина и США активизируют Комиссию стратегического партнерства, которую утвердят этой осенью. Далее идет раздел с обвинениями России в "агрессии" и заявления о том, что США намерены и в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь.

В разделе о правах человека специально подчеркивается, что США будут продвигать на Украине пропаганду половых извращений.

Между строк говорится о дальнейшем уничтожении промышленности под лозунгом сокращения вредных выбросов и защиты климата. В целом в заявлении минимум конкретики и практически ничего нового.

Из наиболее важных итогов встречи можно отметить, что США не упомянули о сроках вступления Украины в НАТО, ограничившись общими словами о поддержке евроатлантического курса Украины. Также было сказано, что "Северный поток-2" - это угроза для европейской энергетической безопасности и "США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии... с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия".

Из этого можно сделать вывод, что США призывают Украину принять "Северный поток-2" как скорую реальность и будут поддерживать ее транзитный статус. Но останавливать газопровод уже никто не будет. В том числе не было сказано ни о каких компенсациях Украине, о которых грезят в Киеве.

Интересно и то, что был продлен на семь лет договор о нераспространении ядерного оружия и помощи Украине в его ликвидации, что остужает все горячие головы на Украине, призывающие вернуть Киеву ядерный статус с целью сбросить атомную бомбу на Москву.

Экс-спикер МИД Украины и депутат Рады Олег Волошин обратил внимание на то, что США впервые на высоком уровне потребовали от Украины продвигать половые извращения, назвав их носителей "сообществом ЛГБТКИ+".

"Количество групп "особых людей" растет вместе с аббревиатурой... Администрация Байдена прямо включила этот пункт в текст Совместного заявления. Удивлен. Думал, эксперты по Украине отсоветуют это делать публично с учетом отношения к этим вопросам в нашем обществе", - написал он.

Политолог Михаил Погребинский заявил, что Украина подписалась под еще большей зависимостью от США и внешним управлением, имея в виду требования США по внутриукраинской политике.

Депутат Рады от партии Петра Порошенко Алексей Гончаренко разочарован итогами визита Зеленского в США. Он назвал его "скорее поражением, чем победой", с учетом мрачных перспектив украинской ГТС после 2024 года.

"Зеленский больше хотел увидеться с Байденом и получить красивое фото, чем получить какие-то реальные бонусы для Украины. Это грустно, но радует что уже совсем скоро 2024, и эпоха Зеленского закончится", – заявил он.

Российский политолог Владимир Корнилов выложил у себя фото Байдена с кислым лицом, иронично написав: "Лицо Байдена, когда он заговорил о "евроатлантических и евроинтеграционных перспективах Украины".

Показательно, что совместной пресс-конференции предусмотрено не было. Зеленский вышел к прессе один, признав, что атмосфера в ходе разговора с Байденом не всегда была "солнечной".